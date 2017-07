Rondo va a los Pelícanos

Nueva Orleáns, Louisiana()

Los Pelícanos de Nueva Orleáns pactaron un contrato de un año con el base Rajon Rondo, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación.



La persona dijo ayer que todavía faltan algunos detalles del contrato, que Rondo firmaría la próxima semana. La persona habló bajo la condición de permanecer en el anonimato porque no se ha realizado un anuncio oficial.



Rondo se sumaría en los Pelícanos a un núcleo que incluye a los pivotes Anthony Davis y DeMarcus Cousins. Además, permitiría al entrenador Alvin Gentry utilizar a Jrue Holiday como escolta en vez de armador, la posición en la que es más efectivo.



Rondo fue elegido al Juego de Estrellas en cuatro ocasiones y ganó un campeonato de la NBA con los Celtics de Boston, pero desde entonces ha jugado con Dallas, Sacramento y Chicago en las tres últimas temporadas.