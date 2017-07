Salvaje Oeste

Las Vegas, Nevada()

Mientras una estrella tras otra se iba a la Conferencia del Oeste, ya fuese como agente libre o en algún canje, el entrenador de los Clippers de Los Ángeles Doc Rivers se sorprendía cada vez más.



"Creo que Gordon Hayward es el más listo de todos. Se marchó", dijo Rivers, refiriéndose al estelar escolta que se fue de Utah para fichar con Boston. "Se fue al Este. En realidad no entiendo la lógica de todo esto. Pero así son las cosas, la conferencia va a ser más difícil todavía, si es que eso es posible".



Paul George, Jimmy Butler y Paul Millsap fueron elegidos al Juego de Estrellas por la Conferencia del Este la temporada pasada, y todos estarán en el Oeste la próxima campaña. Chris Paul se fue de los Clippers, pero se quedó en el Oeste al sumarse a James Harden en Houston, mientras que jugadores importantes como Jeff Teague, P.J. Tucker y Patrick Patterson se fueron de equipos del Este para mudarse al Oeste y tratar de tumbar a los campeones Warriors de Golden State.



En vez de resignarse ante los Warriors, que abusaron con el resto de la liga la temporada pasada y parecen encaminados a dominar el futuro inmediato con cuatro estrellas en su mejor momento, la mayoría de los equipos del Oeste se están reforzando para intentar destronarlos.



"La actitud es desafiante", dijo el entrenador de los Nuggers, Michael Malone, después de fichar a Millsap de los Halcones de Atlanta. "¿Cuánto podemos esperar? Yo no sé si Kevin Durant, Steph Curry, Klay (Thompson) y el resto de sus jugadores se van a ir en mucho tiempo. Uno no puede hibernar, despertarse un día y decir, ‘ok, ahora nos toca a nosotros’. Hay que salir a competir".



Una de las estadísticas modernas más comunes para medir el valor de un jugador para su equipo es "win shares" (victorias producidas), una medida analítica que intenta calcular los triunfos que un jugador produce para su equipo. Utilizando esa estadística como guía, según los cálculos del portal basketball-reference.com, la Conferencia del Oeste agregó 174.5 "win shares" a sus planteles este verano. Esa cifra incluye fichajes de agentes libres, como Millsap con Denver, canjes como el de George de Indiana a Oklahoma City y el de Butler de Chicago a Minnesota, y extensiones de contrato como las de Curry y Durant con Golden State.



La Conferencia del Este, en cambio, sumó 127.6 "win shares" hasta el viernes por la noche. Hayward fue la única estrella que pasó del Oeste al Este, mientras que Kyle Lowry renovó su contrato con Toronto y Otto Porter se quedó con Washington.