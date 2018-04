Gregorius batea dos HRs y Yanquis aplasta 12-1 a Marlins

NUEVA YORK, EU(AP)

Didi Gregorius bateó dos jonrones por segunda ocasión en la temporada, Gary Sánchez pegó tres hits y produjo tres carreras y los Yanquis de Nueva York aplastaron el lunes 12-1 a los Marlins de Miami de Derek Jeter.



El único de los grandes toleteros de los Yanquis que no participó en el festival ofensivo fue Giancarlo Stanton, quien se fue en blanco y fue abucheado nuevamente por los aficionados en su primer juego en contra de su ex equipo.



Aaron Judge se convirtió en el jugador que más rápido alcanza los 60 jonrones en su carrera y Gregorius terminó con tres carreras impulsadas. Nueva York anotó en cada una de las primeras cinco entradas y respaldó con 11 anotaciones al dominicano Luis Severino (3-1), quien permitió un hit en seis innings en blanco, con ocho ponches.



Judge pegó su cuarto vuelacercas de la temporada y llegó a 60 en 197 partidos, cinco menos que Mark McGwire.



Jeter no asistió al juego, el primero entre ambos equipos desde que el excapitán de los Yanquis se convirtió en director general de los Marlins en octubre pasado. Jeter invirtió en un grupo que encabeza Bruce Sherman y que adquirió el equipo.



Stanton se fue de 3-0 con dos ponches, un elevado de foul con la casa llena, una base por bolas y recibió un pelotazo. El cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, dos veces campeón de jonrones y actual MVP de la Liga Nacional fue canjeado a los Yanquis en diciembre como parte de un esfuerzo por reducir la nómina que ordenó Jeter. El ponche de Stanton en el quinto episodio causó algunos abucheos, que se generalizaron en el séptimo inning cuando se ponchó en tres lanzamientos y llegó a 27 en apenas 15 partidos. Stanton batea para .210 con tres cuadrangulares y 10 carreras remolcadas.



La derrota fue para Caleb Smith (0-2) quien permitió cinco carreras y cinco hits en apenas dos entradas y un tercio.



Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 4-3 con tres producidas y una anotada; Miguel Andújar de 4-2 con una impulsada y una anotada. El venezolano Ronald Torreyes de 5-1 con una anotada.



Por los Marlins, los venezolanos Miguel Rojas de 4-2; Tomás Telis de 4-1. El dominicano Starlin Castro de 3-0.