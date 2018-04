Iniesta no renovará con el Barcelona

(GH)

La eliminación del Barcelona ante la Roma desencadenó en una confesión que tomó por sorpresa a muchos, pero para otros era de esperarse, Andrés Iniesta no seguirá en el club y emigrará al futbol chino, después de la final de Copa del Rey.



Después de sucumbir en el Estadio Olímpico de Roma, y con los ojos llenos de lágrimas, Iniesta manifestó que muy probablemente disputó su último encuentro de Champions como jugador blaugrana.



“Es una posibilidad que este sea mi último encuentro de Champions", dijo.



"Ya sé qué voy a hacer con mi futuro. Estoy agradecido por el cariño de la gente, pero eso no cambiará mi opinión".



El futbol chino pagaría 30 millones por temporada a Iniesta, siendo ahí su apuesta para jugar su última etapa como jugador. ‘El Fantasma’ emularía los pasos de su ex compañero, Javier Mascherano que también fue seducido por el mercado chino.



Iniesta ganó todo con el Barcelona, 9 ligas, 7 Supercopas de España, 5 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundial de Clubes.