América busca lavarse la cara ante Chivas

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

América buscará lavarse la cara luego de un mal arranque de temporada, cuando enfrente a Chivas en el clásico nacional, que se roba los reflectores de la séptima fecha del torneo Clausura mexicano.



La fecha arranca este viernes, cuando Veracruz reciba al campeón Tigres. Pero la atención estará concentrada en el cotejo del sábado, entre los dos equipos que más títulos ostentan en la historia del fútbol nacional.



Las Águilas, que vienen de empatar como locales ante el colista Puebla, suman apenas siete puntos y se ubican en el duodécimo puesto de la tabla, encabezada por Toluca con 13 unidades.



Se trata del peor inicio de torneo para América desde el Clausura 2011, cuando sumaba las mismas unidades luego de seis fechas.



"De Chivas todos hablan que juegan con una buena filosofía futbolística. Estos duelos son los que lucen. Mis muchachos quieren participar y demostrar quiénes son porque también los critican a ellos", dijo el entrenador argentino del América, Ricardo La Volpe.



"Hemos jugado varios partidos mal, pero ahora lo importante es quedarse con los tres puntos. Yo vine como reemplazo y por un minuto no fui campeón, pero eso no dejó nada, me critican por ser La Volpe, a otro estratega no lo estarían criticando".



Chivas, que la semana pasada superó al Atlas en el clásico de Guadalajara, ha ganado dos de sus últimos tres partidos y con 11 puntos marcha en el cuarto puesto.



América no pierde en casa de Chivas desde el Clausura 2011, una racha de siete partidos que incluye un triunfo de las Águilas en la liguilla del Clausura 2016.