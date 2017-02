Herrera desmiente retiro de Yasser Corona

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras lo rumores que surgieron hoy jueves en torno al supuesto retiro de Yasser Corona, Miguel Herrera , técnico de Xolos , desmintió la noticia y asegura que el defensa mexicano se encuentra en recuperación.“Tiene 15 días de la operación. Es ilógico que alguien pueda estar diciendo eso. Los doctores no han dado informes a nadie. Él va bien en su recuperación, fue una operación de columna, no de un dedo”, declaró el estratega de los Xolos en entrevista para El Universal.En su momento, la noticia sobre la intervención quirúrgica que recibiría el zaguero de Xolos , pegó fuerte en la escuadra fronteriza; sin embargo, la evolución que lleva el mexicano tiene a todos más tranquilos.“Nos pegó a todos fuerte, porque es una situación difícil y además la jugada se ve muy aparatosa, pero después de la cirugía salieron todos contentos. Ese mismo día platiqué con Yasser. El está muy positivo y cada día lo veo mejor”, comentó el técnico mexicano.Lo que sigue siendo una incógnita, es el regreso de Corona a los entrenamientos. El “Piojo” aseguró que los doctores no han establecido una fecha para el regreso del seleccionado nacional, quien por el momento continúa con su rehabilitación.“Los doctores no han dicho nada sobre su regreso, está en recuperación, no fue cualquier cosa y sólo ellos sabrán cuando pueda estar listo”, concluyó el ex técnico de la selección nacional.El pasado 31 de enero, Yasser Corona sufrió un aparatoso choque frente a un rival en el duelo de Copa MX frente a Correcaminos.El defensa mexicano fue operado de la lesión cervical que sufrió en el duelo copero frente a la escuadra tamaulipeca.