Djokovic rechaza reportes de boicot

Novak Djokovic desmintió los reportes de que tenistas importantes pudieran boicotear futuros torneos de Grand Slam por disputas sobre los premios, aunque sí confirmó que los jugadores se reunieron privadamente durante una hora antes del arranque del Abierto de Australia para discutir asuntos relacionados con el circuito de la ATP.



Djokovic, que preside el Consejo de Jugadores de la ATP, no especificó qué asuntos fueron discutidos, pero dijo que los reportes de prensa que dijeron que él propuso formar un gremio de jugadores para presionar por una mayor porción de las ganancias generadas por los torneos fueron exagerados e incorrectos.



"Vi que ustedes me mostraron como alguien muy avaricioso, que pide más dinero y que quiere un boicot”, dijo Djokovic en una conferencia de prensa tras su triunfo en la primera ronda sobre Donald Young el martes. “Lo que sucedió fue que nosotros, los jugadores, queríamos simplemente hablar de ciertos temas. No pienso que haya nada malo en eso”.



La mayoría de los otros jugadores se negaron a hablar sobre lo discutido en la reunión, aunque Kevin Anderson, el vicepresidente del consejo, le dijo a la prensa británica el lunes que el tema de la bolsa fue mencionado.



Alexander Zverev dijo que Djokovic fue el que más habló en la reunión, a la que asistieron los jugadores masculinos de mayor clasificación en el primer Grand Slam de la temporada.



"Realmente no tengo una posición (sobre el asunto) porque fue la primera vez que fue mencionado”, dijo Zverev. “Todo el mundo escuchó. Eso es todo”.