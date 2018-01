Charros se imponen a Navojoa

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

Japhet Amador y Agustín Murillo remolcaron 2 carreras en la octava entrada y los Charros de Jalisco le ganaron 3-0 a los Mayos de Navojoa, para seguir con vida en los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.



Will Oliver, como abridor, Brandon Cunniff, en relevo en la octava, y Sergio Romo, como cerrador, se encargaron de no permitir carrera de los sonorenses.



De acuerdo a la rotación de cuatro abridores que manejó el mánager Roberto Vizcarra para las Semifinales, le tocaba lanzar a Octavio Acosta, pero fue William Oliver quien finalmente subió a la loma.



La última salida del estadounidense fue el pasado 8 de enero, en el juego siete de la repesca ante los Tomateros, en Culiacán, y se apuntó el triunfo al lanzar 5 entradas, para 5 hits, 4 carreras, 6 ponches y 3.48 en efectividad.



Oliver retiró las dos primeras entradas en orden y en la tercera Leo Heras se le embasó con pasaporte, pero colgó el cero tras un rola para doble de Gabriel Noriega.



Charros enfrentó por segunda vez en la Semifinal a Héctor Velázquez y al igual que en el primer juego en Navojoa, le bateó de hit en el primer rollo y le anotó en el tercero.



Edson García conectó de imparable al jardín derecho y en jugada de bateo y corrido, Yordanis Linares la mandó al fondo entre central y el izquierdo, para que García le pusiera número a la pizarra.



A Will se le fue el sin hit en el cuarto episodio con el imparable de Randy Arozarena. En un revire a la primera base, tiró mal y el jardinero de Mayos llegó hasta la antesala, pero salió ileso dominando a Jesse Castillo y Jovan Rosa.



Oliver lanzó blanqueada de 7 entradas, para 2 hits, 1 base y 6 ponches, mientras que Velázquez trabajó los últimos 5 episodios que le quedaban en la LMP, ya que los Medias Rojas de Boston solo le autorizaron tirar 25 innings en invierno.



Ahora Charros se prepara para viajar este martes a Navojoa y encarar el sexto juego de la serie en el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, el cual está programado para el miércoles a las 20:30 horas.