Águilas es barrido en Mazatlán

MEXICALI, Baja California(GH)

La historia no cambió, el resultado de los dos primeros juegos de la serie se repitió, los Águilas de Mexicali sucumbieron 2-1 en contra de los Venados de Mazatlán y sufrieron su primera barrida en la joven temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



Después de iniciar la temporada a “tambor batiente” con dos triunfos en sus dos primeros juegos, los actuales campeones del béisbol invernal mexicano perdieron tres juegos en fila en el Teodoro Mariscal y cayeron al quinto puesto de la clasificación general.



En un principio parecía que el juego podía tomar un rumbo cachanilla, pues en la primera entrada, Yordanis Linares llegó a “registradora” gracias al error del segundo base Garin Cecchini, quien buscó realizar un “double play” a batazo de Yuniesky Betancourt.



El gusto emplumado duró poco, pues en el ocaso de ese mismo rollo llegó la paridad, Asael Sánchez abrió el inning con doblete y llegó a home gracias al imparable productor del estadounidense Cyle Hanckerd.



La carrera de la diferencia llegó en el cierre del cuarto capítulo, José Aguilar abrió el episodio con imparable de dos estaciones y pisó al “plato” después del indiscutible de Garin Cecchini, quien lavó su error con esa línea por el jardín central.



Óscar Verdugo fue el pitcher ganador al trabajar cinco entradas completas, en las que permitió seis hits y una carrera, otorgó un pasaporte y no retiró a nadie por la vía de los strikes, en tanto que Evan Marshall se agenció su segundo rescate del certamen al retirar los últimos tres outs del juego.



El descalabro fue para Edgar Osuna, quien en su tierra natal, vivió su primera derrota de la campaña con labor de cuatro entradas, en las que se llevó las dos carreras producto de siete imparables, regaló dos bases y ponchó a un bateador.



Los Águilas volverán al estadio B’Air el próximo martes para medirse ante los Tomateros de Culiacán, quienes no saben lo que es la derrota en los cinco primeros juegos de la temporada.