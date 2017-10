Federer vence a Nadal y se corona en el Masters de Shanghai

SHANGHAI(AP )

Roger Federer amplió su racha de triunfos sobre Rafael Nadal de este año a cuatro partidos el domingo, luego de derrotar al español 6-4, 6-3 en la final del Masters de Shanghai.



El suizo, 19 veces ganador de grand slam, continúa detrás de Nadal 23-15 en su récord total de duelos frente a frente. Pero el domingo no enfrentó una sola situación de break point e inició y terminó el encuentro con rompimiento de servicio sobre el primer cabeza de serie.



"No sé cuáles eran mis expectativas al llegar", declaró Federer. "Pensé que podría batallar al principio porque el partido de ayer terminó muy noche”.



"Para mi sorpresa, no me sentía nervioso antes del encuentro. Pienso que yo tenía bastante clara la manera en que quería jugar este partido. Arranqué muy bien y a partir de ahí me relajé".



Pese a su dominio en 2017, Federer no guarda esperanzas de alcanzar a Nadal en su récord de enfrentamientos.



"No va a suceder. No nos quedan tantos años en el tour. Dado que por ahora nos ubicamos muy bien en el ranking, sólo nos vemos las caras en finales... Uno no puede ganarlas todas contra Rafa, para ser honesto. Es un magnífico jugador", dijo Federer.



Federer aprovechó tres de siete oportunidades para romper servicio en el partido para romper la racha de 16 victorias seguidas de Nadal, que incluyó su triunfo en la final del Abierto de China la semana pasada, donde se adjudicó su sexto título del año.



Federer, que ha ganado los últimos cinco duelos entre ambos desde la final de Basilea de 2015, también derrotó a Nadal en la final del Abierto de Australia, en los octavos de final en Indian Wells y en la final de Miami este año.



"Ha sido un partido muy difícil para mí", aceptó Nadal. "Jugó muy rápido y sin errores”.



El Masters de Shanghai es el 94to título en la carrera de Federer, lo que lo coloca en un empate con Ivan Lendl en segundo lugar general en la lista de la era de los Abiertos.



Nadal llegó a la cancha con un vendaje debajo de su rodilla derecha, la misma pierna que golpeó dos veces con su raqueta después de perder un servicio por primera vez esta semana en las semifinales.



Federer se dijo sorprendido de ver ese vendaje y no vio que el español tuviera problemas de movimiento.



En una conferencia de prensa posterior al juego, Nadal se negó a hablar sobre una lesión de rodilla, y se limitó a responder: "No quiero hablar sobre eso ahora, lo siento, pero después de perder una final no es el momento".



Cuando se le preguntó si participaría en los próximos torneos, en el torneo de Basilea, Suiza, y París, Nadal se rehusó a confirmarlo.