Monterrey quiere seguir su camino perfecto frente a Atlas

(GH)

Los Rayados de Monterrey buscarán conservar el invicto dentro del Apertura 2017, el próximo sábado cuando se midan a los Zorros del Atlas, rival que se le presenta a modo a los regios para lograr el objetivo de seguir sumando cada partido, al menos, por una fecha más.El equipo de Antonio Mohamed ha dado muestra de su poderío al sumar seis victorias y dos empates, situación que pone en peligro de una nueva derrota a los Rojinegros que la semana pasada no vieron actividad de Liga MX, debido a que su encuentro ante Tigres tuvo que cambiar de fecha, ya que la pantalla nueva de su estadio no presentaba las condiciones óptimas requeridas por Protección Civil y el partido tuvo que ser aplazado hasta noviembre.Los Zorros ocupan el lugar 16 de la tabla con sólo siete puntos y conforme avanza el torneo, atrás queda el inicio de dos triunfos ligados que tuvo el equipo de José Guadalupe Cruz. El último de ellos, en la jornada dos. Desde entonces, presentan un empate y cuatro derrotas.Rayados y Zorros se han medido en 86 ocasiones anteriores, con 33 victorias para los regios, mientras que los tapatíos han ganado 22 ocasiones. Así es que la misión de los visitantes no será nada sencilla, toda vez que Atlas no ha ganado en Monterrey desde el Apertura 2014, hace casi tres años.Las apuestas deportivas señalan al Monterrey como amplio favorito para llevarse el partido del sábado, al pagar -275 por +750 que se ofrece por el triunfo de Atlas. El empate entre ambos paga +320.Los momios también marcan que si ambos llegan igualados al descanso y el líder se lleva los tres puntos se ofrece +275, si gana el visitante se paga +1800 y si el encuentro termina en empate se da +600.Para Oddsshark , el over de 2.5 goles indica -154, mientras que el under da +120.Pronóstico: Monterrey 3-1 Atlas