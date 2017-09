Golovkin confía en los jueces

Las Vegas, Nevada()

A Gennady Golovkin no le preocupa el trabajo de los jueces y el réferi designados para el pleito que sostendrá mañana contra Saúl "Canelo" Álvarez.



El experimentado Kenny Bayless, quien nunca ha sancionado en una pelea de Golovkin, más los jueces Dave Moretti, quien tampoco ha estado en un duelo del kazajo, Adalaide Byrd y Don Trella serán los encargados de llevar el combate en la T-Mobile Arena, donde se disputa la supremacía de los pesos Medianos.



"Yo confío en su trabajo, ellos saben hacer su trabajo, no hay preocupaciones de nada de ese tema de los jueces. Yo saldré a realizar lo que sé hacer, que es pelear, ellos sabrán su trabajo", puntualizó el campeón Mediano del CMB, FIB y AMB sobre el hecho de que nunca le había tocado ese réferi y uno de los jueces.



Dos de los cuatro oficiales recién designados por la Comisión Atlética de Nevada, un juez y el réferi, nunca han estado en peleas de "GGG", y esto se debe en gran parte a que el kazajo apenas debutará mañana en Las Vegas.



"Emocionado de pelear en Las Vegas, la primera vez, sin nervios. He peleado ya en sitios como Nueva York, al final hay que subir a pelear en el lugar que sea", puntualizó Gennady.



Moretti es el oficial de mayor experiencia, con casi mil peleas llevando las tarjetas, seguido de Trella con casi 750 peleas. La juez Byrd ha sancionado más de 400 pleitos.