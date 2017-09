Van con el 'Canelo'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A diferencia de las casas de apuestas, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se posiciona como el favorito para ganar ante Gennady "GGG" Golovkin en opinión de algunos boxeadores sonorenses.



El empalmense Hernán "Tyson" Márquez, el guaymense Pedro "La Roca" Campa y el hermosillense Jesús "Cobra" Ahumada ven al jalisciense con las manos en alto al finalizar el combate, mientras que el también originario de Guaymas, Alan "Amenaza" Campa considera que el kazajo se llevará el combate.



"Yo creo que es una pelea que va 50/50, pero me iría más por la victoria del ‘Canelo’ por decisión porque es muy bueno para el contragolpe, más suelto de manos, es más joven y es fuerte también. Golovkin es muy fuerte, pero le entran muchos golpes, si acaso gana sería por nocaut pero yo digo que ‘Canelo’ se la lleva por decisión unánime o dividida", opinó el "Tyson", ex campeón mundial peso Mosca.



Para la "La Roca" Campa, Álvarez cuenta con mejores habilidades boxísticas que harán la diferencia arriba del cuadrilátero.



"Yo pienso que va a ganar el ‘Canelo’ y puede ser hasta por nocaut porque es mejor boxeador, tiene mejor defensa y mejores cualidades boxísticas. Creo que es un boxeador muy inteligente y va a saber hacer los ajustes en el momento necesario para ganar".



En cambio, su hermano, "La Amenaza" Campa, asegura que la fuerza de Golovkin es la que se impondrá en la pelea.



"Es el rival más duro en la carrera del ‘Canelo’, tiene mayor fortaleza y más aguante. ‘Canelo’ también es duro, pega muy fuerte abajo y tiene muy buenas cualidades, pero creo que se va a imponer la fuerza del kazajo".



Y para Jesús Ahumada las combinaciones de golpes del mexicano harán daño a "GGG".



"Mi favorito es ‘Canelo’ porque tiene más boxeo, más velocidad de manos, de piernas, cintura y defensa. En cambio Golovkin no tiene muy buena defensa ni movimiento de piernas".