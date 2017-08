Xolos empata ante Puebla en Copa MX

PUEBLA,Puebla (GH)

El Club Tijuana y Puebla FC dividieron unidades tras empatar 1-1 en el duelo correspondiente a la Fecha 4 de la Copa Mx- Apertura 2017 que se disputó esta tarde en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.



Pablo Miguez abrió el marcador al 42’ para poner el 1-0 a favor de La Franja luego de una serie de rebotes dentro del área.



La ventaja duró muy poco para los poblanos. En el cierre de la primera mitad, los Xoloitzcuintles lograron igualar el encuentro con anotación de Juan Carlos Nuñez ( 43’)



En el minuto 90, los locales estuvieron cerca de convertir el 2-1 luego de un disparo de Cristian Esparza que logró contener el arquero Antonio Rodríguez.



Los Xoloitzcuintles mantuvieron el dominio del esférico pero no lograron concretar por lo que el encuentro terminó igualado a una anotación.



El Conjunto Rojinegro volverá a la Frontera para preparar el duelo del próximo viernes 18 de agosto, en el que los Canes Aztecas recibirán a Santos Laguna en la quinta jornada de la Liga MX (19:00 hrs Tiempo Local).







ALINEACIONES:



CLUB TIJUANA: 4 Antonio Rodríguez (P), 22 Juan Carlos Nuñez (C), 2 Alejandro Donatti, 30 Hiram Muñoz, 14 Alejandro Guido, 21 Enzo Kalinski, 11 Henry Martín, 13 Matías Aguirregaray, 17 Mauricio Cuero (70’ Iván López), 27 Matías Pisano, 288 César Crespo (59’ Joe Corona) DT Eduardo Coudet



PUEBLA FC: 1 Fabián Villaseñor (P), 5 Patricio Araujo (C), 4 Luis Venegas, 17 Alonso Zamora, 33 Pablo Cáceres, 6 Pablo Miguez, 7 Jesús Escoboza (71’ Pablo Gómez), 24 Leonel Aguirre (54’ Francisco Acuña), 28 Francisco Torres (54’ Christian Marrugo), 19 Carlos Salom, 34 Cristian Esparza DT José García



Amonestados: Patricio Araujo (16’, 87’), Alejandro Donatti (18’), Hiram Muñoz (41’), Fabián Villaseñor



Expulsados: Patricio Araujo (87’)