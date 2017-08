América por el liderato del grupo en su visita a Potros UAEM

(Tomada de la Red)

Los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México busca sumar sus primeros tres puntos de la Copa MX cuando reciba a las Águilas del América este miércoles en la jornada cuatro del certamen, mismo que será el penúltimo encuentro del equipo mexiquense dentro de la fase regular.Apenas la semana pasada, se midieron ante las Águilas con un saldo favorable para el equipo de la Liga MX de 2-1, a pesar de que los Potros UAEM se fueron al frente primero. Juan Morales, defensa de los mexiquenses puso al frente en el marcador al su equipo, pero antes del descanso, al minuto 33, el argentino Silvio Romero marcó el tanto de la igualada para llegar así al medio tiempo. Al minuto 79, el argentino volvió a marcar para el América y para poner 2-1 los cartones definitivos del partido.El equipo de Omar Ramírez no ha tenido un buen arranque de torneo en la Liga de Ascenso tampoco, tras cuatro fechas, sólo cuenta con tres puntos que le han dado una victoria y tres derrotas, la última, tras recibir a Juárez en su estadio el sábado pasado en un encuentro que terminó 2-1 a favor del conjunto fronterizo.Mientras que América, subió al segundo lugar de la tabla general, luego de haber ganado su partido de la Jornada cuatro contra Atlas, gracias al gol de último minuto de Oribe Peralta, quien de paso arrebató el invicto a los Zorros, equipo con el que comparte grupo en la Copa MX y con el que se medirá la próxima semana.El equipo de Miguel Herrera es favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo al ofrecer -118 si gana el América, mientras que se paga +260 si ganan o empatan los Potros UAEM. Oddsshark indica que si llegan empatados al descanso y gana el América se paga +375, si ganan los locales se ofrece +750 y si el partido termina empatado se da +450.Los momios también señalan que por el over de 2.5 goles se paga -118, mientras que por el under se da -106.Pronóstico: Potros UAEM 1-2 América