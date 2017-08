Haciendo historia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Superando cualquier expectativa creada con anterioridad, pero también con la "espinita" de que pudo estar en el podio se siente el saltador sonorense Édgar Rivera después de su cuarto sitio en el Campeonato Mundial de Atletismo.



El aguapretense indicó que desde que llegó a Londres para su actuación, la meta principal siempre fue meterse a la final y estar dentro de los mejores 12 del mundo, situación que superó al grado de quedarse a un paso de obtener medalla.



"El objetivo principal era estar en la final y colgarse entre los doce mejores del mundo y pues ya en la final hacer mi mejor esfuerzo y escalar posiciones lo más alto posible, entonces estoy muy contento con el cuarto lugar porque no me lo esperaba.



"Pero al mismo tiempo también un poco como con la ‘espina clavada’ por las circunstancias de la competencia, al final tuve la oportunidad de hacer el 2.32 y si lo pasaba asegurar la medalla de bronce y me sentí muy bien y estaba por encima de la varilla pero lo toqué con los talones", indicó en entrevista a EL IMPARCIAL.



Desde el pasado viernes, Rivera Morales hizo historia como el primer mexicano en meterse a una final mundial en esta disciplina, situación que lo llena de orgullo, pero también de responsabilidad para seguir regalando actuaciones memorables.



"Estoy contento de poder crear historia para el atletismo mexicano, en el salto de altura. Y para proyectar a México en las pruebas de campo, por lo general (se gana) en marcha. Estoy poniendo mi granito de arena para proyectar a México en otras áreas", explicó.



Para él, la idea está muy clara y sabe que su próxima hazaña tiene fecha y lugar, se trata del año 2020 en Tokio donde desea subirse al podio, aunque está consciente del trabajo que implicará.



"Para subirse al podio en Tokio hay que seguir preparándose muy bien, seguir ganando centímetros. El resultado que se dio, estoy seguro que las marcas van a ser más altas, y simplemente hay que seguirse preparando con constancia", aseveró.



Después de un debut olímpico en el que las cosas no le salieron de lo mejor, el sonorense comentó que en aquella ocasión, en Río 2016, los nervios no lo dejaron hacer su mejor papel, pero considera que ya superó ese tipo de situaciones.



"La diferencia entre ahora y Río fue que aprendí a disfrutar las competencias. Yo en Río, me acuerdo muy bien que me preparé mucho y entrené bien y quise competir de la mejor manera como siempre que represento a mi País.



"Pero ya estando en la competencia como que me encontré muy tenso y con mucho estrés, estaba muy tenso por la competencia, entonces al final todo pasó muy rápido y me quedé en 2.17 y supe que tenía que hacer cosas diferentes para este año", añadió.