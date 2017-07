El show cruza el charco

Londres, Inglaterra(GH)

Un nuevo duelo de egos e insultos se vivió ayer en la cuarta y última parada de la gira de promoción del combate entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, celebrada en la Arena Wembley de Londres.



El estadounidense, quien regresa tras un retiro de dos años, se mide a la estrella de las artes marciales mixtas en una pelea millonaria, pero que los expertos consideran no es una amenaza para el peleador que marcha invicto.



"Todo lo que me dicen que no tengo oportunidad me motiva, siempre me han dicho que no tengo oportunidad, pero así he peleado toda mi vida", dijo McGregor.



"Soy un maestro, y el 26 de agosto, te voy a llevar a la escuela", le dijo Mayweather, quien prometió noquearlo.



"Voy a ir a Irlanda mañana para que conozcan a un campeón de verdad".



El europeo contó con el apoyo de los presentes en pleno festejo de su 29 años y lo hizo vestido de traje, como apareció en las primeras presentaciones, antes de salir sin camisa y con un abrigo en Nueva York.



"Este ring de es mío, y en seis semanas, voy a reventar al boxeo", aseguró la estrella de UFC.



Mayweather no se quedó atrás con su fanforronería. "Soy un gorila y me gusta comer peleadores como tú", gritó.



En el cara a cara los dos peleadores se dijeron de todo antes de ser separados por el presidente de UFC Dana White.