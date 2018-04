City se corona gracias a derrota del United ante West Brom

NEWCASTLE, Inglaterra (AP)

El Manchester City se coronó el domingo en la Premier sin tener que jugar, luego de que su perseguidor más cercano, el Manchester United, cayó sorpresivamente en casa 1-0 ante el West Bromwich Albion.



Fue el tercer título del City en siete temporadas y, por mucho, el más convincente. El equipo de Pep Guardiola tiene ventaja de 16 puntos a cinco fechas del final. Los otros dos campeonatos del City en la Premier, en 2012 y 2014, se concretaron en la última semana.



El United postergó la contienda por el título una semana más al vencer 3-2 al City el fin de semana pasado. Sin embargo, terminó por ceder en sus aspiraciones al caer ante un equipo destinado al descenso y que tenía apenas un triunfo de liga desde agosto.



Es posible que Guardiola no haya visto el gol de Jay Rodriguez a los 73 minutos en Old Trafford, ya que había programado irse a jugar golf con su hijo, en lugar de ver el partido.



“Nuestro momento. Nuestra Ciudad. Campeones de la Premier 17/18”, tuiteó el equipo poco después del silbatazo final, cuando se aseguró el quinto título de liga en la historia del equipo.



En lugar de asegurar el título en casa el próximo fin de semana contra el Swansea, el encuentro en el Etihad Stadium será ahora una fiesta para celebrar a uno de los mejores equipos de la Premier, que aún podría romper varios récords al final de la campaña.



Una racha de 18 triunfos entre finales de agosto y finales de diciembre, encaminó al City al campeonato, y era solo cuestión de tiempo para asegurarlo.



Pocos, incluyendo a Guardiola, esperaban que sucediera el domingo.



“Les ganamos la liga, Manchester City, les ganamos la liga”, entonaron los hinchas de West Brom hacia el final del encuentro.



El título de 2012 contó con el recordado gol de último minuto del argentino Sergio Agüero. Seis años después, el final fue mucho más anticlimático, con Rodriguez rematando un tiro de esquina a gol para silenciar a la mayor parte de Old Trafford y encaminar uno de los resultados más sorpresivos de la temporada.



El técnico del United, Jose Mourinho, hacía tiempo que se había resignado a no ganar el título y se centró en terminar segundo. El resultado dejó a su equipo con un punto de ventaja sobre el Liverpool, quien tiene un juego pendiente.



En cuanto al City, tiene un mes para terminar la temporada con la mayor cantidad de puntos, goles y triunfos en la historia de la Premier.



El Newcastle prácticamente aseguró su permanencia en la Premier por otra temporada después de remontar para vencer 2-1 a un mermado Arsenal gracias al gol de Matt Ritchie en la segunda mitad.



El equipo de Rafa Benítez rebasó la marca de 40 puntos que es vista como una garantía para evitar la salvación y tiene 13 puntos de ventaja del Southampton, antepenúltimo puesto, a cinco partidos del final.



Ritchie concretó de pierna derecha a los 68 minutos para completar la remontada después de que Alexandre Lacazette abriera el marcador a los 14 por el Arsenal.

Ayoze Pérez empató la pizarra por el Newcastle a los 29.



La derrota deja al Arsenal en riesgo de caer por debajo del séptimo lugar Burnley a un mes de que finalice la campaña. Dos puntos separan a ambos conjuntos y el enfoque del Arsenal ahora está en ganar la Liga de Europa para clasificarse a la Liga de Campeones la próxima temporada.



El Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid en semifinales.



Posiblemente con miras a la próxima temporada, el técnico del Arsenal Arsene Wenger dispuso de Lacazette para hacer dupla en ataque con Pierre-Emerick Aubameyang, y ambos se combinaron para el gol después de que Aubemayang mandó un servicio que Lacazette remató con una barrida.



Pérez concretó de manera espectacular el empate, rematando a primer poste un servicio desde la derecha de DeAndre Yedlin.



Ritchie anotó el gol del triunfo ante el Manchester United el 11 de febrero, abriendo el camino del Newcastle hacia la salvación. Repitió el truco el domingo al encontrarse con el desvío de Pérez al cabezazo de Islam Slimani para vencer a Petr Cech con un disparo desde unos 12 metros.



Newcastle tiene tan solo una derrota en sus últimos siete juegos, a cambio de cinco victorias.