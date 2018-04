Gran inicio de Ohtani acapara las miradas en Japón

TOKIO(AP)

La televisora nacional NHK transmite en vivo por las mañanas los juegos de Shohei Ohtani. El resto del día, los programas de análisis dan seguimiento a cada uno de sus movimientos y los programas deportivos muestran sus jugadas más destacadas.



Una tarde reciente, un programa noticioso de Tokio le dedicó todo un segmento a Ohtani, con un panel de invitados que habló de cada detalle, como el no tener licencia para conducir o contar con un chef personal.



En Japón no cesan las noticias sobre el espectacular inicio de Ohtani en su andar por Grandes Ligas. Su imagen adorna la portada de la revista Number Magazine, el equivalente japonés de Sports Illustrated, y de prácticamente todas las publicaciones deportivas del país.



Hasta el momento, el momento el pitcher y bateador designado de 23 años ha superado toda expectativa, con triunfos en sus primeras dos aperturas y con cuadrangulares en tres partidos consecutivos. El domingo pasado, permitió apenas un hit en siete innings en blanco durante el triunfo de los Angelinos de Los Ángeles 6-1 sobre los Atléticos de Oakland.



El viernes, Ohtani fue séptimo en la alineación como bateador designado y consiguió su primer doblete en su primer turno y luego aportó un sencillo en el octavo episodio para colaborar en el triunfo de los Angelinos 5-4 sobre los Reales de Kansas city.



En los últimos años, Japón ha sido un tanto cauteloso sobre enviar a sus mejores jugadores a Grandes Ligas.



La Nomo-manía surgió cuando llegó Hideo Nomo a los Dodgers de Los Ángeles en 1995 y el debut de Ichiro Suzuki con los Marineros de Seattle en 2001 causó revuelo.



Otros peloteros les siguieron, pero hasta el momento ninguno de ellos parece compararse con el entusiasmo que ha generado el debut de Ohtani con los Angelinos.



A diferencia de las exportaciones japonesas previas, Ohtani intenta algo diferente — batear y pitchear. Los japoneses se refieren a esto como “nitoryu” — un término samurái que se traduce como “dos espadas en una”.



Al inicio, muchos vieron con escepticismo las posibilidades de Ohtani en Estados Unidos. Pero, hasta el momento, Ohtani ha cumplido con las expectativas.



Incluso, algunas de las principales figuras del béisbol japonés han quedado sorprendidas con lo hecho por Ohtani.



“Se preveía su éxito como lanzador”, dijo el máximo jonronero en la historia de Japón, Sadaharu Oh. “Pero que lo esté haciendo tan bien con el bate sorprende a todos, también a los estadounidenses”.



El autor Robert Whiting, quien ha escrito varios libros sobre el béisbol japonés, incluyendo “The Meaning of Ichiro”, dijo que Ohtani tiene el potencial para superar en popularidad a Nomo, Suzuki e Hideki Matsui.



“Es difícil superar a alguien que gana dos partidos y batea tres jonrones en una semana”, comentó Whiting. “Es muy amable y podría tener una larga trayectoria en Estados Unidos, pero posiblemente como lanzador”.



Isao Harimoto, quien tiene el récord de más hits en el béisbol japonés, ve los tres cuadrangulares de Ohtani como prueba de que el béisbol japonés está reduciendo el margen con respecto a Grandes Ligas.



“Tal vez es suerte o que está cayendo el nivel de los pitchers de Estados Unidos”, dijo Harimoto a Sunday Morning, un programa semanal de noticias y deportes. “Tres jonrones en fila es algo muy destacado”.



Algo es cierto. Con su gran inicio, incrementó las expectativas. Después de que Ohtani entró como emergente en la novena entrada, el periódico Nikkansports encabezó la noticia: “Ohtani no consigue jonrón por cuarto partido en fila”.