Neymar apunta al Mundial y se "recupera bien" de su lesión

SAO PAULO(AP )

El astro brasileño Neymar se “recupera bien” de una lesión en el pie y apunta a jugar el Mundial.



El delantero del Paris Saint-Germain se sometió en marzo a una cirugía debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



Neymar declaró el domingo a un programa de variedades de TV Globo que ya no siente dolor, pero no puede pisar con el pie lastimado sin tener una bota ortopédica. Llegó al escenario en muletas



“Aún falta un mes, pero me estoy recuperando bien. Todo va de acuerdo al plan”, dijo el atacante.



Neymar ya comenzó trabajo de gimnasio en preparación para la Copa del Mundo, que inicia el 14 de junio.



El primer juego de Brasil será el 17 de junio ante Suiza.