Mourinho avizora problemas de calendario para el United

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

José Mourinho expresó el miércoles su preocupación por el abultado calendario que debería cumplir el Manchester United en los últimos meses de la temporada.



"Muchos, muchos, muchos problemas", avizoró el técnico portugués.



El United participa en cuatro competiciones, la Liga Premier, la Copa de la FA, la Liga Europa y la Copa de la Liga.



"Si avanzamos en estas competiciones estaremos en problemas", insistió Mourinho.



Los "Red Devils" se han clasificado a los dieciseisavos de final en la Liga Europa, donde enfrentarán el jueves al Saint Etienne de Francia, en el encuentro de ida. Han avanzado a octavos de final en la Copa de la FA.



A la Premier le restan 13 fechas. El United se ubica sexto y lucha por los cuatro puestos que reparten plazas en la Liga de Campeones del año próximo.



Y el 26 de febrero, el Man U deberá enfrentar al Southampton en la final de la Copa de la Liga inglesa.



Así, el equipo podría jugar hasta 27 partidos en 13 semanas. Y parece posible que esa cifra máxima se presente, en vista de que el United luce en buena forma, con apenas una derrota en 22 cotejos dentro de todas las competiciones.



"No podemos menospreciar los torneos en el Man United", comentó Mourinho.



Por ese motivo, el estratega alineará a muchos titulares en la cancha del Old Trafford para enfrentar al Saint Etienne. Después de todo, la Liga Europa ofrece a su campeón un pasaje directo para la próxima Liga de Campeones.



"La Europa League no es una competencia que queramos jugar", reconoció Mourinho. "Pero la jugamos".