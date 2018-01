¿A dónde se iría Cristiano Ronaldo?

(GH)

Luego de que Florentino Pérez no cumplió las promesas de renovación de Cristiano Ronaldo, el delantero portugués habría decidido regresar al Manchester United, donde militó de 2003 hasta fichar por el Real Madrid en 2009, según publica este lunes el diario español AS.



El entorno de Cristiano asegura que “está totalmente hundido porque se siente engañado”, señala la publicación.



Tras anotar los dos goles en la final de la Champions de Cardiff, con los que el Madrid ganó la Duodécima Orejona, Cristiano recibió la promesa de Florentino de mejorarle el contrato, lo que no ha ocurrido.



Su última renovación data de noviembre de 2016 con un salario de 21 millones de euros netos por temporada, lo que lo ubica en la quinta posición en el ranking de futbolistas con mejores salarios.