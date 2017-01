La Juve cae ante Fiorentina y queda presionada en la cima

MILÁN(AP )

La Juventus sucumbió ante la táctica aplicada por el técnico de la Fiorentina, Paulo Sousa, y cayó este domingo por 2-1, con lo que vio reducida a sólo un punto su delantera como líder de la Serie A italiana.



Juventus llegó a tener una ventaja de siete puntos sobre su escolta Roma, tras superarla 1-0 el 17 de diciembre. En aquella fecha, parecía inexorable su marcha hacia un récord, con seis títulos consecutivos de liga.



Sin embargo, el domingo encalló ante los dirigidos por Sousa.



"Cada partido debe ser grande para Fiorentina. Con esta actitud, casi todos los equipos deben sufrir para vencernos", comentó el entrenador portugués. "No creo que haya duda de que la Fiorentina merecía esta victoria. Vencer a los mejores nos da una sensación extraordinaria, que nos debe alentar para seguir creyendo en nuestro proyecto".



Juventus ha disputado un partido menos que la mayoría de los clubes de la Serie A, debido a su participación en la Supercopa, que perdió por penales ante el Milan.



"Cuando pierdes, nunca te sientes bien", reconoció el estratega de los "bianconeri" Massimiliano Allegri. "Tuvimos un primer tiempo muy malo, aunque lo hicimos mejor en el segundo y tuvimos oportunidades de empatar. Ellos fueron muy agresivos pero les facilitamos las cosas con nuestros errores. Contra Juventus, todos juegan el partido de su vida. Tenemos que mantener la calma".



Fiorentina dominó desde el comienzo y tomó la delantera a los 37, con un tanto de Nikola Kalinic, quien alcanzó un pase filtrado de Federico Bernardeschi y definió rasante a segundo poste.



Los locales ampliaron la ventaja a los 55, cuando Milan Badelj disparó desde fuera del área y Federico Chiesa se lanzó de forma acrobática para hacer contacto con un balón. No quedó claro si el joven delantero fue quien empujó el esférico a las redes. El sitio oficial de la liga acreditó el tanto a Badelj.



Juventus se acercó tres minutos después, con un tanto del argentino Gonzalo Higuaín.

En otro partido, Diego Maradona visitó Nápoles para festejar el 30mo aniversario del primer título de su club en la Serie A. Atestiguó así la forma en que Marek Hamsik se acercó al récord goleador de la leyenda del Napoli.



Hamsik anotó su octavo gol en todas las competiciones esta temporada y el Napoli venció 3-1 a Pescara para no perderle la pisada a los dos primeros en la liga.



El jugador eslovaco necesita marcar nueve más para igualar el récord de 115 goles de Maradona para el Napoli.



Maradona sigue siendo reverenciado en Nápoles tras llevar al club a sus únicos dos scudettos, en 1987 y 1990, y eso se hizo evidente el viernes, cuando el argentino fue ovacionado por un centenar de hinchas al llegar a la ciudad.