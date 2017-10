Otra final Nadal-Federer, esta vez en Shanghai

SHANGHAI (AP )

Rafael Nadal y Roger Federer se enfrentarán en su tercera final del año cuando disputen el domingo el título del Masters de Shanghai.



Nadal buscará su séptima corona de la temporada luego de superar el sábado por 7-5, 7-6 (3) a Marin Cilic, mientras que Federer derrotó por 3-6, 6-3, 6-3 a Juan Martín del Potro.



La participación del argentino en el duelo por las semifinales estuvo en duda hasta el último momento, tras lastimarse la muñeca izquierda el viernes en si victoria sobre Viktor Troicki por los cuartos de final.



Este será el 38vo duelo entre Nadal y Federer, la rivalidad más histórica del tenis. El español, número uno del mundo, tiene ventaja de 23-14 el historial, aunque la leyenda suiza lo derrotó en sus tres enfrentamientos previos esta temporada: en las finales del Abierto de Australia y el Masters de Miami, y en los octavos de final del Masters de Indian Wells.



Federer, segundo del ranking de la ATP, va por su sexta corona del año.



Nadal, número uno del mundo, ha ganado sus 16 últimos partidos, una racha que incluye el título del Abierto de China la semana pasada.

Nadal no había perdido un saque en 32 games en Shanghai, pero Cilic lo quebró dos veces, en el 6to y 10mo games del segundo set.



El español no pudo aprovechar su primer match point al errar un revés estando 40-30 en el 10mo game, y perdió el saque. Molesto, Nadal golpeó la raqueta contra su pierna.



“Yo también me frustro”, comentó. “Cometí algunos errores con mi saque en el segundo set, eso fue lo único. Por lo demás, estoy contento”.