Soñando a lo grande

(GH)

A sus 7 años de edad sólo quería correr por todo el gimnasio, sentirse feliz en el área de entrenamiento en la Ciudad Deportiva; ahora, 9 años después ya piensa en unos Juegos Olímpicos.



A pocos días de haber conseguido dos medallas de oro en el pasado Campeonato Panamericano, la taekwondoín mexicalense, Leslie Xcaret Soltero García, de 16 años, comparte un poco de lo que ha sido su vida deportiva y comenta que seguirá trabajando fuerte en la Ciudad de México, concentrada en el CNAR, por alcanzar sus objetivos.



“Yo sólo quería ser una gran atleta, no sabía que había mundiales ni juegos porque en ese entonces nos era muy reconocido el tae kwon do, sólo practicaba por diversión por eso me gustaba, quería ganar la Olimpiada Nacional, ese era mi sueño y luego me encontré que había más eventos”, comenta.



Surgida en el programa de Talentos Deportivos de Baja California, luego de aquel Plan Vacacional del INDE en el 2008, la cachanilla ahora se perfila como una de las más sólidas figuras juveniles en el tae kwon do mexicano y, a la vuelta de la esquina, está la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



“Yo quiero ir a Juegos Olímpicos (de mayores), todavía faltan tres años, pero el próximo año están Juegos Olímpicos de la Juventud, estoy en quinto lugar en el ranking mundial y van los primero ocho a Buenos Aires 2018, así que tengo que hacer muchos puntos, asistir a muchas competencias y seguir ganando”, señala.



Inspirada en la más grande atleta de la historia de México, la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza, Leslie encontró un motivo más para continuar con sus sueños y, es que entrenar al lado de la sinaloense la hizo echar el extra para seguir el ejemplo de la mejor.



“Verla entrenar es una gran inspiración, a pesar de sus grandes logros, ella sigue entrenando muy fuerte, le echa muchas ganas para seguir triunfando, ella te enseña mucho y te ayuda a mejorar”, expresa.



Desde hace un par de años, la mexicalense ha seguido de cierta forma los pasos de su ídolo, pues ha vestido los colores nacionales en eventos mundiales y panamericanos, así como giras con el tricolor, algo que anhela todo atleta.



Ella es Leslie Soltero, otro de los talentos de Baja California, que sigue trabajando fuerte para poner en alto el nombre de México.