México por el pase en primero del grupo ante un desconocido Curazao

Tras un aburrido empate sin goles ante Jamaica, México se enfrenta a Curazao en el último partido de la fase de grupos, mismo que se llevará a cabo en el Alamodome de San Antonio, Texas.El Tri dirigido por Luis Pompilio Páez no tuvo una clara idea al frente, por el contrario tuvo dificultades para generar opciones de gol y aunque tuvo el manejo del partido, nada pudo hacer con la falta de contundencia. Así con una victoria y un empate, permanece como líder del grupo y enfrentará a Curazao, equipo que ganó hace tres semanas la Copa Caribeña ante Jamaica.Si bien los curazoleños son desconocidos para los mexicanos, a lo largo de sus dos apariciones han demostrado que son un equipo de cuidado, con velocidad y fuerza física, además de que 21 de sus 23 elementos militan en el futbol de Europa, principalmente en Holanda, pero cuenta con jugadores en Bélgica e Inglaterra.El ex seleccionado holandés, Patrick Kluivert, en su calidad de director técnico, fue quien formó a este poderoso equipo caribeño que llegó hasta la tercera fase de la eliminatoria de Rusia 2018, donde fue eliminado por El Salvador.Curazao podrá ya contar con su capitán Cuco Martina que estuvo ausente del partido contra El Salvador, ya que viajó a Inglaterra para firmar su contrato con el Everton de la Premier League, aunque el desgaste del viaje puede mermar su desempeño.México es amplio favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo, ya que se paga -800 si gana, por +1000 que se ofrece por la victoria de Curazao. El empate da +750.Los momios señalan que si México llega con ventaja al descanso y gana el partido se paga -175, si terminan empatados se ofrece +2500 y si Curazao da la sorpresa y se impone al Tri, se paga +6600. Oddsshark indica que por el over de 2.5 goles se paga -225 y por el under +170.Pronóstico: México 2-0 Curazao