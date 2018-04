Padres vence 5-4 a gigantes; Villanueva pegó jonrón

SAN DIEGO,California(GH)

Con bambinazos del mexicano Christian Villanueva y del norteamericano Hunter Renfroe, los Padres de San Diego se impusieron 4-5 ante los Gigantes de San Francisco en el primer juego de la serie en Petco Park.



Apenas en la primera entrada, Villanueva pegó su cuarto bambinazo de la campaña para poner la poner la pizarra 2-0,fue luego de que José Pirela abrió la inicial de pisa y corre con elevado de Renfroe.



El jalisciense de 26 años le conectó a Derek Holland un sinker a 98 millas y mandó la pelota a los asientos que se encuentran debajo de la pizarra electrónica.



“Anteriormente estaba muy ansioso por darle a la bola, así que hable con (Mark) McGwire y el hitting coach (Matt) Stairs, me ayudaron mucho en la cuestión mental, fue más paciente en el plato, más selectivo en el home plate”, expresó Villanueva.



Gigantes le dio la vuelta y llegó a tener ventaja de 4-2 con jonrones de Evan Longoria en la cuarta y Andrew McCutchen en la quinta alta.



Pero al siguente turno con el tolete de los frailes, José Pirela pegó un doblete que remolcó a A.J. Ellis para la del 4-3.



En la séptima, Renfroe pegó palo de vuelta entera con Freddy Galvis en circulación para darle la ventaja definitiva a los frailes.



En la loma lo ganó el relevista Adam Cimber, quien trabajó la sexta y la séptima luego del incialista Clayton Richard. A Cimber solo pegaron un hit y ponchó a tres.



El salvamento fue para Brad Hand, lo firmó de cuatro outs y se convirtió en el primer cerrador de los frailes en ponchar a cada uno de los oponentes que enfrentó en más de una entrada lanzada.



La derrota fue para Cory Gearrin, quien solo sacó un out de relevo a cambio de dos hits, dos carreras, una base por bolas y un chocolate.







DEBUT DE VILLANUEVA EN 1B



Eric Hosmer tuvo descanso por lo que, quien inició en la primera base fue el veterano Chase Headley, normalmente utilizado como antesalista, aunque que ha había cubierto la inicial en 55 ocasiones, la mayor parte (45), la hizo en la temporada pasada con los Yankees.



Headley no concluyó el juego, participó cinco entradas en defensa y con el tolete no conectó en tres turnos. A Villanueva lo movieron de tercera a primera y lució con el guante.



El tapatío debutó en la antesala en Las Mayores, en su carrera en sucursales había participado en 78 ocasiones en primera.







GIGANTES 5-4 PADRES



PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 C H E



Gigantes 000 310 000 4 9 1



Padres 200 010 20X 5 11 0







Pitcher ganador: Adam Cimber (1-1)



Pitcher derrotado: Cory Gearrin (0-1)



Salvamento: Brad Hand (6)



Jonrones: SD: Christian Villanueva (4); Hunter Renfroe (2). SF: Andrew McCutcher (2); Evan Longoria (2)



Esadio: Petco Park



Asistencia: 41 mil 117 espectadores



Duración: Dos horas con 59 minutos