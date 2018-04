Guzmán corona reacción de Rangers para vencer 6-5 a Houston

HOUSTON, Texas(AP)

El primer jonrón en la carrera de Ronald Guzmán empató el juego en el octavo inning, y luego el dominicano puso en ventaja a los Rangers con un sencillo al cuadro en el décimo, para que Texas le diera la vuelta a un déficit de cinco carreras para vencer el sábado 6-5 a los Astros de Houston.



Los Rangers, que rompieron una racha de cinco derrotas, llenaron las bases con un out ante Will Harris (0-1) antes que Guzmán diera un fuerte rodado por el medio. La pelota rozó el guante de Harris, y Jurickson Profar pudo anotar.



Keone Kela (1-0) lanzó en el noveno para llevarse la victoria. Chris Martin permitió sencillos seguidos al abrir el décimo, pero pudo sacar out a Carlos Correa y Yuli Gurriel con líneas. El puertorriqueño Alex Claudio entró a relevar y retiró a Josh Reddick con un rodado para conseguir su primer salvado.



Houston ha perdido tres de cuatro tras iniciar la temporada con foja de 9-2.



Por los Rangers, los dominicanos Guzmán de 5-2, una anotada y dos impulsadas; y Adrián Beltré de 4-2, una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Juan Centeno de 5-0.



Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 3-1, una anotada; y Marwin González de 4-0. El cubano Yuli Gurriel de 5-2, una anotada y tres remolcadas. El puertorriqueño Carlos Correa de 5-1, una anotada y dos impulsadas.