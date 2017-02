Para Omar Mendoza, el futbol ha sido duro con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Omar Mendoza fue claro al señalar que el futbol ha sido injusto con Cruz Azul , pues mencionó que los celestes han sido mejores que sus rivales y los resultados no les han favorecido."Capaz que sí (ha sido injusto) porque ningún equipo ha pasado por encima de nosotros, siempre hemos tenido el control el control del juego y por detalles los resultados no nos favorecen, por lo que creo que el futbol ha sido fuerte y duro con Cruz Azul ", insistió.El defensa celeste reconoció que en La Máquina si existe presión porque los triunfos no llegan al campamento azul."Como jugadores hemos tratado de estar tranquilos, sin embargo, la presión aquí está a la orden del día y sea el juego que sea, debemos ganarlo, porque la directiva te la hace saber", manifestó.También destacó que el presidente del club, Guillermo Álvarez Cuevas, les ha brindado su apoyo y le han quedado bien."Billy siempre nos expresa su apoyo y quiere que haya unión en el equipo, pero en ese sentido le hemos fallado un poco y queremos revertirlo", sostuvo. Cruz Azul viajará esta tarde rumbo a Oaxaca, donde mañana miércoles jugará ante los Alebrijes, en la Copa MX.