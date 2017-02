Cristiano llevará toda la carga en ataque ante Napoli

MADRID (AP )

Gareth Bale no está en óptimas condiciones y Karim Benzema sigue con la pólvora mojada. En estas condiciones, será Cristiano Ronaldo quien lleve buena parte de la carga en el ataque del Real Madrid para su encuentro de este miércoles, correspondiente a la Liga de Campeones.Pero ello no debería representar problema para los monarcas defensores de Europa. Cristiano ha anotado en cada partido de octavos de final que ha disputado con la camiseta del Madrid en las últimas cinco campañas, para totalizar 14 tantos.El astro portugués no practicó al comienzo de esta semana, por una dolencia menor. Sin embargo, volvió a la acción el martes, y se mostró listo para enfrentar al Napoli en el encuentro de ida.Nadie ha lucido tan dominante como Cristiano en esta fase de la máxima competición europea. El delantero luso ha anotado en los últimos 10 encuentros que ha disputado en octavos. La racha comenzó con tres goles en la serie ante el CSKA de Moscú, en la edición de 2011-12.