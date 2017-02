El amor está en el deporte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dicen que la ‘media naranja’ de cada persona se puede encontrar en cualquier parte, y para los deportistas no es la excepción.Atletas profesionales consagrados en sus disciplinas han tenido la fortuna de conocer a su pareja sentimental que practica su misma profesión que tanto les apasiona, también en otra disciplina.El mundo del deporte desde años atrás festeja el Día de los Enamorados para esas parejas que comparten algo especial en común: Un estilo de vida basado en la disciplina.En el tenis hay un caso bastante especial con el matrimonio formado por André Agassi y Steffi Graf. Ambos tenistas en su mejor momento fueron los número uno del mundo en su rama.Otro caso singular es el de Mia Hamm con Nomar Garciaparra. La ex futbolista es considera como la mejor en la historia de los Estados Unidos y el ex pelotero formó parte de los Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles.Así como el que mantuvieron el golfista Tiger Woods y la esquiadora Lindsey Vonn, consagrados cada uno como referentes dentro de su deporte.En el plano nacional, los clavadistas olímpicas Paola Espinoza e Iván García anunciaron su relación sentimental luego de su participación en Río 2016.Otra pareja de deportistas mexicanos es el medallista olímpico en boxeo, Misael Rodríguez con la pentatleta Tamara Vega.