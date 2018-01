Barren Tomateros a los Águilas en semifinal

MEXICALI, Baja California(GH)

Los Águilas de Mexicali volvieron a tener un juego plagado de errores y cayeron por pizarra de 6-4 ante los Tomateros de Culiacán para ser barridos en la serie de semifinal y ceder así, la corona de la Liga Mexicana del Pacífico.



Los emplumados no pudieron jugar buena defensa en toda la serie y cayeron 4-0 ante unos “guindas” que aprovecharon al máximo los descuidos de su rival para acceder a la final de la LMP.



Contrario a los tres primeros juegos, este cotejo no se caracterizó por el buen pitcheo, ningún abridor pudo completar el primer tercio del mismo y fueron relevados rápidamente.



Javier Solano fue quien entró al quite por Justin DeFratus y se llevó la derrota al lanzar tres innings y un tercio, en los que permitió dos carreras y cuatro imparables, además otorgó una base y no tuvo “chocolates”.



Después del “terrorista” subieron a la loma, Edgar Gómez, Atahualpa Severino y finalmente Ryan Kussmaul.



Por Culiacán, inició Salvador Valdez, quien en dos episodios recibió cuatro carreras y fue relevado por David Gutiérrez, Amilcar Gaxiola, quien se agenció la victoria en labor de un inning y un tercio, Casey Coleman y por último Chad Guadin, mismo que se apuntó el rescate al solventar el noveno rollo.



En el segundo capítulo iniciaron las carreras, primero Ramón Ríos con elevado de sacrificio impulsó a Xorge Carrillo para la de la “quiniela” pero en la parte baja, los sinaloenses le dieron la vuelta al marcador con ataque de tres anotaciones donde Fernando Pérez llegó a home con error de DeFratus y después, con doblete de Justin Greene llegaron las otras dos.



Los Caballeros Águila respondieron rápido, pues en la tercera tanda volvieron a tomar ventaja con tres “rayitas” más, ahí, Luis Juárez remolcó la primera con doble, posteriormente, Walter Ibarra arribó al pentágono gracias a un “wild pitch” y finalmente Carrillo pegó de hit para el 4-3 parcial.



Ya con Solano en la lomita, Joey Meneses igualó los cartones apenas una entrada después con un cuadrangular panorámico por todo el prado izquierdo y la carrera de la ventaja se asomó en el sexto segmento con un toque de Issmael Salas que empujó a Ronnier Mustelier, en tanto que la séptima, el mismo cubano registró la sexta carrera con doblete al jardín derecho de José Guadalupe Chávez, para de esta forma dejar la pizarra final 6-4.



Con este resultado, los Águilas de Mexicali terminaron su participación en la edición 2017-2018 de la LMP.