Un "Indio" quiere soñar

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha pasado poco tiempo desde que se apoderó del fajín estatal de Peso Mediano y a pesar de que la contienda generó polémica días después, Rolando “Indio” Paredes da vuelta a la página y se enfoca en sus metas personales.



Tiene 24 años de edad, pero su experiencia boxística y su mentalidad bien pudieras parecer la de un experimentado boxeador, sabe bien en donde está parado y lo que quiere lograr.



La vida ha golpeado de cierta manera a Rolando Paredes, es por ello que golpes que recibe arriba del cuadrilátero resultan casi insignificantes, podría decirse incluso que los disfruta, en conclusión, el “Indio” tiene esa mentalidad envalentonada que ha llevado a varios púgiles a la idolatría local.



CERO POLÉMICA



Hace algunos días, Cristián “Ruso” Olivas charló para LA CRÓNICA y emitió su molestia por sentirse “robado” en su combate de título estatal ante Rolando Paredes, con respuesta a esto, el cachanilla cortó por lo sano y dijo:



“Le recomiendo (a Olivas) que se dé a conocer como boxeador, no como mal perdedor, que dejé esta derrota en el pasado y recupere su garra, estoy seguro que esta derrota lo hará más fuerte”.



“Él puede decir que ganó, pero yo digo que tiene que escuchar a la gente, que dejé de lado a los jueces y escuche lo que la gente dice, su carrera va empezando, tiene mucho que aprender, yo así aprendí por las malas y por las buenas”.



SU FUTURO CERCANO



Rolando no sabe a ciencia cierta lo que el boxeo le deparará, pero de lo que si está seguro es que quiere pelear en Mexicali de manera continúa y convertirse en el ídolo de esta tierra, ya después buscará salir por oportunidades mayores.



“Mi futuro es incierto, hay que pensar bien las cosas, porque queremos pelear aquí, ser ídolos aquí y darle a la gente de Mexicali las peleas que merecen”, comparte.



“Ojala que me sigan dando la oportunidad de pelear aquí, la gente de Mexicali no se merece peleas de poca calidad, espero que los promotores de ahora puedan ofrecernos buenas peleas”, extendió.



LA OPINIÓN DE SU ENTRENADOR.



El nombre de Juan Betancourt ha sonado fuertemente en los últimos meses y es que bajo su mando cuenta hoy en día con peleadores de moda, mismos que han venido haciendo bien las cosas en el ensogado, uno de ellos precisamente es el “Indio” Paredes.



“Para esto trabaja uno, para ponerse al nivel de los grandes entrenadores, es como todo, esto se logra en base a esfuerzo día con día, poco a poco ellos (sus boxeadores) van entendiendo la disciplina que este deporte requiere”, señala.



Betancourt no se marea con los recientes títulos estatales que ha ganado y deja en claro su postura:



“Queremos un campeonato nacional para cada uno de mis peleadores, esos son los que realmente valen, esos son los cinturones de verdad, es importante hacerles ver eso, que estos campeonatos no son los que buscamos pero sirven para la confianza, ya después pensaremos en algo a nivel mundial”, concluye.