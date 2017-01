El factor sorpresa

MEXICALI, Baja California(GH)

Se ha crecido en playoffs. Jon Del Campo, quien en temporada regular no fue un habitual en el line up Águilas de Mexicali se siente agradecido por la oportunidad en postemporada.



“Mientras estemos ganando como equipo yo estaré bien, sabemos lo competitiva que es la liga, sabemos que cualquiera que este en la banca puede hacer un buen trabajo, de momento Dios me está poniendo una oportunidad”, dijo.



No es para menos, el jardinero en cinco juegos de playoffs, con 20 turnos al bat, lleva diez hits (un jonrón), nueve carreras y cuatro impulsadas, un pasaporte y cuatro ponches. Es líder de promedio de bateo con .500.



Sabe que son etapas distintas donde se tiene que luchar cada día, “Estamos día a día son playoffs, todos los días hay que luchar, agradecido por los últimos juegos, pero aquí estamos por el día a día”, expresó.



“En lo personal, en el verano juego más, el cansancio es diferente, pero aquí en el invierno no es para nada distinto, aunque jugáramos en las ligas dominicales son playoffs, siempre hay esa cosita antes de cada juego”, extendió.



Habló del rival Mayos, equipo al que dejaron en el camino para llegar a la semifinal, “Mayos fue un equipo guerrero, no nos confiamos de ellos, somos dos equipos que en los años nos hemos dado muy duro”, pronunció.



Hace cuatro años, el originario de San Luis Río Colorado, Sonora, estaba en Venados de Mazatlán, pero un cambio lo hizo aterrizar en el equipo con el que desde niño soñó jugar. “Aquí estoy muy contento, me siento como en casa, la gente se identifica conmigo y yo con ellos, desde chico venia al estadio, es un sueño para mi estar aquí”, concluyó.