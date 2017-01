Bundy espera jugar práctico

MEXICALI, Baja California(GH)

Lorenzo Bundy el ex ligamayorista y en la actualidad manejador de Naranjeros de Hermosillo, habló sobre los duelos semifinales de la pelota invernal y la forma en la que tanto Águilas como Naranjeros llegaron a la disputa de la serie.



“Quedan cuatro equipos buenos, aquí no se llega por suerte, Mexicali está jugando bien, sacó a Navojoa en una serie muy difícil como la que nosotros tuvimos”, comentó.



No hay trucos mágicos o secretos, lo que va a definir al finalista de la Liga Mexicana del Pacífico será simplemente quien haga un mejor beisbol.



“Tenemos que jugar beisbol, no hay nada que puedas sacar de la computadora, no hay algo secreto, no hay estrategia mágica o algo así, son nueve peloteros, el banco y el bullpen haciendo su trabajo”, expresó.



Acerca de los refuerzos de la semifina, Bundy no tiene duda que los emplumados y los naranja de corazón fueron los ganones,“Para mí, nosotros tomamos las dos mejores opciones de abridores”.



Comparó la forma en la que se preparaban los playoffs en sus tiempos como ligamayorista a lo que se ve en la actualidad en la pelota invernal, le resto importancia a la estadistica, a los números, lo mejor comienza con el grito de “Plaaaaayball”



“Es menos aquí en cuanto a estadística, números, son importantes para un ratito, pero una vez que comienza el juego es un pitcher contra un bateador, es la ofensiva contra la defensiva”, concluyó.