Spurs va por un buen partido

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En diciembre de 2013, una falla en un transformador de luz de la Arena de la Ciudad de México impidió que los Spurs de San Antonio sostuvieran su primer partido oficial en nuestro país. Tres años después, la quinteta texana vuelve para medirse a los Suns de Phoenix.Los Spurs marchan en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 31-8, a dos juegos y medio de los Warriors de Golden State. San Antonio es uno de los equipos favoritos de la afición mexicana y aunque este sábado estará en calidad de visitante, el recinto de Azcapotzalco se vestirá de negro y plata.Los comandados por Greg Popovich buscarán vencer por vigésima ocasión consecutiva a los Suns, que el jueves cayeron ante los Mavericks de Dallas. Los Spurs sostendrán su quinto choque en México, en tres obtuvieron la victoria y sólo fueron derrotados por Seattle en 1994.Aunque ambos equipos se encuentran en polos diferentes, los Suns aún mantienen esperanzas de alcanzar la postemporada, algo que no sucede desde hace seis años.“Ya que no se jugó la última vez, queremos hacer un buen partido para la afición. A los mexicanos les encanta el basquetbol y disfrutan la NBA . Esperemos que las cosas salgan bien”, señaló Popovich después de la victoria que obtuvieron contra los Lakers de Los Ángeles.San Antonio no pierde ante Phoenix desde el 31 de octubre de 2014, cuando los Suns ganaron 94-89. De ese equipo de los Suns se mantienen P.J. Tucker, Eric Bledsoe y Alex Len, ya que el equipo ha cambiado prácticamente toda la plantilla.Será el quinto partido de los Suns en nuestro país y el segundo oficial, luego del que sostuvieron el jueves contra Mavericks. Hasta el momento Phoenix no ha podido ganar en suelo mexicano.El coach de los Suns, Earl Watson sostuvo que hoy por la tarde tendrán que trabajar más en defensa, si quieren doblegar a los Spurs.“El jueves tuvimos una defensa muy floja, si queremos ganar ante Spurs es lo primero que debemos trabajar. Será un encuentro más difícil”, declaró Watson.