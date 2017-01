Bartomeu sobre renovación de Messi: "Queremos que siga aquí"

BARCELONA, España(AP)

El presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, dijo el sábado que se encarga personalmente de las negociaciones para renovar el contrato del astro argentino Lionel Messi.El contrato de Messi expira el próximo año, y es el único integrante del tridente de ataque que integra con Neymar y Luis Suárez que no cuenta con una renovación a largo plazo.“Quiero tranquilizar a todo el mundo. Son unas negociaciones que llevo personalmente con la familia y con el entorno”, afirmó Bartomeu el sábado en declaraciones a la cadena de televisión TV3.“Todo lo llevamos con discreción y queremos que Leo, el mejor jugador del mundo, siga aquí”.Aseguró que la familia de Messi, quien llegó a Barcelona cuando era niño y se desarrolló en la academia del club, “está muy contento aquí y quiere continuar, pero con la tranquilidad y discreción que el tema requiere”.Además, Bartomeu destacó el papel del delantero en el éxito del Barcelona en la última década.Con Messi como su pilar, el Barsa ganó ocho títulos de la liga española y cuatro de la Liga de Campeones.“No podemos olvidarnos de que Leo Messi es el auténtico líder de este proyecto. Es incuestionable la figura de Leo”, enfatizó.Ese comentario pareció relacionado con las palabras del dirigente del club Pere Gratacós, quien el viernes fue destituido de su cargo como representante del Barsa ante la federación española por declarar que Messi no sería el mismo si no fuese por compañeros como Andrés Iniesta y Gerard Piqué.Gratacós conservó su puesto como encargado de la formación de jugadores en La Masía.“Se ha creado una polémica que nos ha costado entender a nosotros, pero Pere Gratacós no se marcha”, indicó.