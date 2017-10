Diego Forlan agradece que México no esté en Conmebol

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El futbolista uruguayo Diego Forlan agradeció que la Selección Mexicana no se eliminara rumbo a la Copa del Mundo con los países de Conmebol.



"Que bueno que México está en Concacaf y no en Sudamérica, imagínate con todas las selecciones que tenemos y luego agregarle a México, sería complicado para todos tener la chance de clasificar al Mundial. Sería complicadísimo para todos, no sé si más o menos, capaz y estaríamos todos o no, o sólo algunos (en el Mundial)", comentó en entrevista con Bein Sports.



Por otro lado, también mencionó que le gusta la propuesta del conjunto azteca.



"Me encanta la propuesta que tiene México, siempre me gustó y es una propuesta espectacular para alguien que le gusta jugar futbol es divino tener la oportunidad de jugar contra ellos", puntualizó el ex Atlético de Madrid.



Uruguay y Diego Forlan enfrentaron a México en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, partido en el que los charrúas derrotaron al combinado azteca 1-0.