Sin margen de maniobra

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos no puede dejar puntos en el camino, marchan en la novena plaza de la Liga MX con 14 puntos, a dos unidades de la zona de clasificación.



El entrenador Eduardo Coudet expresó que se mantendrá su estilo de juego, solo con el detalle de afinar en definición. Hace 204 minutos que no marcan, el tanto más reciente lo hizo Miller Bolaños contra el América en la fecha nueve.



El Club Tijuana ha tenido movimientos como el de carrusel en lo que va de la campaña, de tener su peor inicio, ha emparejar su racha de victorias y luego, ubicarse fuera de liguilla.



Ahora, llega un tramo decisivo: Serán cinco juegos en dos semanas (cuatro de liga y uno de Copa MX) y solo uno de ellos es en casa. Por lo que la encomienda de no dejar puntos en el trayecto se vuelve primordial.



En el rol regular del Apertura 2017, Veracruz es el penúltimo equipo que visitará el Estadio Caliente, Xolos no jugará de local hasta el 3 de noviembre ante León, en la fecha 16.



Para enfrentar a los Tiburones Rojos, ha recuperado a un elemento en mediocampo, Luis Chávez, quien es el que mejor se ha asociado con Damián Musto.



Los de Tijuana no ganan en la Liga MX desde la jornada 8, cuando vencieron 2-0 a los Pumas en CU.



Mientras que en casa no conocen el triunfo desde la fecha 7 ante Pachuca, en aquella ocasión los fronterizos se impusieron 3-2.

Por su parte, los escualos vienen de caer como visitantes ante el Atlas por 2-0.