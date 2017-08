"Chicharito" y West Ham son goleados por el Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El regreso de Javier Hernández al Estadio Old Trafford fue muy amargo. "Chicharito" no pudo hacer gran cosa para evitar la caída del West Ham en la primera jornada de la Liga Premier inglesa. Los "Hammers" no lograron plantar cara al poderío de los Diablos dirigidos por Mourinho y fueron goleados 4-0.



En los primeros minutos Pogba y los suyos ya habían avisado al West Ham la caída del gol con su dominio incontestable, pero fue hasta el 32 que el impontente Romelu Lukaku logró infiltrarse entre la zaga para consumar de gran forma un vertiginoso contragolpe, a pase de Marcus Rashford.



Edimilson Fernandes tuvo al final del primer tiempo la única oportunidad de los visitantes, en una jugada de pared con taco incluido, pero su disparo salió directo a las manos del meta español De Gea, quien rechazó el trallazo.



El dominio seguiría para el complemento. Al minuto 52 Lukaku se anticipó para conseguir el doblete en su debut de liga con los Rojos, en un cobro de un tiro libre ejecutado por Henrikh Mkhitaryan; con remate clavado y certero dejó sin chance al arquero Joe Hart.



En la recta final cayeron otros dos goles que terminaron por dar fe de la superioridad del local. Anthony Martial anotaría en soledad frente al arquero al minuto 87, mientras que Paul Pogba cerraría la cuenta con un buen disparo en comba desde fuera del área.



Hernández fue titular, disputó los 90 minutos y participó en las escasas ocasiones de peligro del West Ham, que fueorn resueltas sin problema por David de Gea.



Con este resultado Manchester United logra situarse como líder general en solitario, y deja claro a la vez que la nueva etapa del tapatío en Inglaterra no será tan amena como lo fue hace algunos

años.