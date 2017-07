Canadá con un pie en cuartos, Honduras con un pie fuera de la Copa Oro

(Tomada de la Red)

Canadá se mide a Honduras el próximo viernes 14 de julio en Frisco, Texas bajo el entendido de que un empate le daría a los de la hoja de maple el pase a los primeros cuartos de final de la Copa Oro desde el 2009, ya que en tres ediciones consecutivas se quedaron en la fase de grupos; mientras que el conjunto centroamericano que no ha podido marcar en el torneo, no ha tenido un triunfo desde 2013 y prácticamente esta fuera de la competencia, con la obligación de derrotar por al menos tres goles de diferencia al conjunto canadiense.El único recurso que parece tener el equipo de Jorge Luis Pinto es la apelación que presentaron ante Concacaf, por la alineación del capitán de Guayana Francesa, Florent Malouda, a quien la FIFA había prohibido jugar con el equipo caribeño, pero al no ser un país reconocido por el organismo internacional, está en duda la aplicación del castigo, que le daría tres puntos a los hondureños.Canadá por su parte, recuperará al joven sensación Alphonso Davies, luego de que el delantero de 16 años saliera lesionado en el encuentro contra Costa Rica el martes pasado, no sin antes haber anotado el gol de su selección. El problema con su tobillo no fue de gravedad, pero se presume que Octavio Zambrano lo utilizará como sustituto el viernes.Davies, del Vancouver Whitecaps, es el único jugador con tres anotaciones en la presente edición de la Copa Oro, con dos goles marcados ante Guayana Francesa y otro más ante los ticos.A pesar de los resultados, Honduras es el favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo ya que se paga +130 por una victoria catracha, mientras que se ofrece +200 si Canadá gana.El empate da +230. Oddsshark señala que por el under de 2.5 goles se paga -188 y por el over se ofrece +140.Los momios indican que si ambos conjuntos llegan empatados al medio tiempo y gana Canadá se paga +550, si Honduras saca el triunfo se ofrece +450 y si terminan empatados se da +333.Pronóstico: Canadá 2-0 Honduras