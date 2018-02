El futbolista Ryan Mason deja las canchas tras ruptura de cráneo

LOS ÁNGELES, California(GH)

El centralista ingles del Hull City, Ryan Mason, fue a obligado a retirarse de las canchas, al pasar 13 meses luchando por recuperarse tras el cabezazo sufrido el 31 de enero del 2017, informó la prensa británica.Ryan Mason, de 26 años de edad no ha jugado ningún partido tras el suceso junto a Gary Cahill del Chelsea en un encuentro de la Liga Premier inglesa en Stamford Bridge, mismos que se dieron un cabezazo y a consecuencia del golpe la cabeza de Mason sufrió una fractura.Tras una semana hospitalizado después de la operación, el exjugador dijo sentirse “afortunado de estar vivo”.El anuncio de la retirada del joven futbolista fue hecho por su propio club a través de un comunicado. La noticia también fue confirmada por el propio jugador a través de su cuenta de Instagram.

🔶◾️ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect

De igual forma, Cahill también lamentó la noticia en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que dijo sentirse desolado y le envió su cariño y le deseó lo mejor para el futuro.