Boxeador Adrien Broner acusado de agresión sexual en Atlanta

ATLANTA (AP )

Adrien Broner, un ex campeón mundial de boxeo, fue arrestado tras ser acusado de manosear a una mujer en un centro comercial en Atlanta, informó la policía.



El vocero de la policía de Atlanta, Donald Hannah, dijo que el púgil de 28 años fue acusado de agresión sexual tras su arresto el lunes en el centro comercial Lenox Square. Hannah dijo que Broner niega las acusaciones.



Broner está detenido en la cárcel del condado de Fulton, con una fianza de 2 mil dólares. De inmediato no se sabe si Broner tiene un abogado.



Broner fue detenido el año pasado en un vehículo baleado, y luego fue arrestado en Kentucky. El boxeador dijo a la policía que no sabía quién disparó a su vehículo.



El oriundo de Cincinnati, con récord de 33-3- no pelea desde julio del año pasado, cuando perdió una decisión unánime ante Mikey García.