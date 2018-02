Aboubakar sería baja por Porto

PORTO, Portugal(AP )

Porto probablemente no contará con su delantero Vincent Aboubakar cuando enfrente el miércoles a Liverpool por los octavos de final de la Liga de Campeones.



El ariete camerunés no se entrenó el martes con el resto del plantel por una lesión muscular.



“Será difícil que juegue”, reconoció el técnico del club portugués, Sergio Conceicao.



Aboubakar no jugó los dos últimos partidos de Porto: El derbi contra Sporting de Lisboa por la Copa de Portugal, y por la liga ante Chaves.



El delantero de 26 años suma 20 goles en 28 partidos esta temporada.

Porto jamás ha vencido a Liverpool en cuatro enfrentamientos previos.