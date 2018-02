Aprendí de los errores: Édgar Méndez

(El Universal)

Édgar Méndez aseguró que se quitó un peso de encima después de cumplir con los seis partidos de suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria, tras el escupitajo que le lanzó a Alejandro Díaz del América en la Liguilla del torneo pasado.



Méndez podrá estar en el cuadro titular de Cruz Azul que enfrentará este miércoles a los Rayados del Monterrey dentro de la jornada 7 del Clausura 2018.



"Fue un momento de calentura, está claro que solo al que se sanciona es a mí, pero hay palabras de parte del otro jugador; pero esto es para aprender. Ya no soy un niño para estar haciendo esas tonterías, pero ya cumplí, aprendí de los errores y espero que no vuelva a pasar", dijo.



El futbolista aceptó que no fue sencillo observar los partidos desde la tribuna, ahora espera colaborar en la cancha. Rechazó que el equipo se encuentre tan mal como lo dicen sus números, "estamos necesitados de ganar y estos partidos vamos a salir como si fueran una final, no queda de otra".



Aseguró que el trabajo realizado en la semana ha sido intenso y espera que pronto dicho entrenamiento se vea reflejado en buenos resultados "la idea nuestra es mejorar lo que estamos haciendo en casa para que todo mundo esté contento, tenemos que apretar más y hacer las cosas mejor, porque hasta ahora no nos da lo que estamos haciendo", sentenció.