Presentan mañana ante Corte de San Diego a Esteban Loaiza

Mexicali, Baja California (GH)()

Mañana Esteban Loaiza será presentado ante una Corte del Condado de San Diego para determinar su situación legal por tres cargos criminales de posesión y transporte de droga con propósito de venta.



La vivienda en la que se encontró la droga había sido rentada por Esteban Antonio Loaiza durante los primero días de febrero, informó el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.



El ex beisbolista de Ligas Mayores fue detenido por elementos del Equipo de Erradicación de Crímenes Fronterizos (Border Crimes Supression Team), que identificaron su vehículo como sospechoso en el trasiego de droga.



Investigación en proceso



Un reporte divulgado ayer por el Departamento del Sheriff de San Diego señala que la detención de Loaiza se realizó por elementos del grupo especial que daban seguimiento a una investigación por narcóticos.



Durante esta vigilancia, agentes observaron al ex pelotero conduciendo un vehículo que se creía relacionado con el tráfico de drogas.



Fue hasta que el ligamayorista retirado cometió una infracción de tránsito menor que los agentes lo detuvieron y contactaron para revisar su auto, una camioneta Mercedes Benz 450, modelo 2010.



La unidad recién había salido de una casa en Imperial Beach, comunidad colindante con Tijuana, que, según la investigación, Loaiza comenzó a rentar desde principios de febrero de este año.



La droga



Cuando los oficiales del Sheriff revisaron su camioneta, encontraron un compartimento "sofisticado" para esconder droga o contrabando, cita textualmente el reporte de la autoridad.



Basados en la evidencia lograda durante la revisión del auto, los agentes obtuvieron una orden de cateo para la casa rentada por Loaiza en Imperial Beach, que se encuentra cerca de un área de preescolares.



En el cateo, los agentes localizaron 20 kilogramos de lo que en el sitio comprobaron era cocaína, sin embargo, probarán en laboratorio si no se trata de fentanilo, que tendría un valor estimado en las calles de al menos medio millón de dólares.



Proceso



El ex pelotero tijuanense enfrenta hasta hoy tres cargos criminales, por posesión, transporte y posesión con fines de venta de cocaína, por lo que se encuentra recluido en las Instalaciones de Detención de South Bay, en el condado de San Diego.



Este próximo miércoles 14 de febrero enfrentará su proceso de arraigo ante un Juzgado del Condado, aunque se le impuso una fianza de 200 mil dólares para poder llevar su proceso en libertad. Hasta hoy se desconoce si ya la ha cubierto.



Su pasado



Loaiza cuenta ya con un historial de detenciones por diversos cargos.



En julio de 2006, fue detenido por conducir su Ferrari en estado de ebriedad y a exceso de velocidad en Oakland, lo que se considera un delito en California.