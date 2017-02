Super Bowl LI no fue mi mejor partido: Tom Brady

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El quarterback de los Patriots, Tom Brady, señaló que el Super Bowl LI donde los Patriots superaron en tiempo extra a los Falcons no fue su mejor partido.



Brady afirmó que tuvo errores que pesaron en el marcador, como la intercepción que sufrió por parte de Robert Alford, esquinero de los Falcons, quien regresó el ovoide hasta la zona de anotación.



“Fue uno de los partidos más grandiosos que he jugado, pero pienso en la intercepción para touchdown y otras oportunidades desaprovechadas. No creo que jugué bien durante la primera mitad,por lo que no lo califico como uno de los mejores juegos que he jugado”, dijo Brady en entrevista con medios locales.



Tom Brady vivió uno de sus mejores encuentros dentro de un Super Bowl, e impuso récord con 466 yardas por aire.



Además, los Patriots lograron la remontada más grande en la historia del Super Bowl, al recuperarse de una desventaja de 25 puntos en contra.