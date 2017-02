Nostalgia en la celebración del centenario escarlata

TOLUCA, México(SUN)

Don Nemesio Díez, patriarca de los Diablos Rojos del Toluca, quedó inmortalizado en el estadio que lleva su nombre.



El inicio de los festejos del Toluca por sus primeros 100 años de existencia quedó plasmado con la develación de la estatua de su patriarca, apostada en el lobby del estadio. Ceremonia a la que asistió toda la plana mayor del club, encabezada por su hijo Valentín Díez, e integrantes del primer equipo campeón de los Diablos, en aquella temporada 1967-68.



Ahí estaba gente como Albino Morales, Vicente Pereda —el primer “Diablo Mayor”—, Florentino López y Juan Dosal, quienes se maravillaban y lamentaban el paso del tiempo, por los cambios que con éste han llegado; “antes no había nada de esto... No había nada” se maravillaba Morales, mientras que Pereda no dejaba de recibir elogios por sus ex compañeros: “Tú eres el Diablo de Diablos”.