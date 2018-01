Chelsea sigue sin anotar; Watford empata con gol con la mano

(AP )

El videoarbitraje debutó esta semana en el futbol inglés. Desafortunadamente para Southampton, no lo hizo en la liga Premier.



Abdoulaye Doucoure anotó un gol con la mano a los 90 minutos y Watford empató el sábado 2-2 ante Southampton, cuyos jugadores protestaron la infracción que no fue vista por el árbitro ni sus asistentes.



De haber sucedido con el uso de videoarbitraje, el gol probablemente hubiese sido anulado.



La tecnología debutó en los estadios ingleses el lunes en el partido por la Copa de la FA entre Brighton y Crystal Palace. También se utilizó el miércoles para el duelo entre Chelsea y Arsenal por las semifinales de la Copa de Liga.



Chelsea, por su parte, protagonizó su tercer empate sin goles consecutivo al igualar 0-0 con Leicester.



El actual campeón de la liga Premier no ha anotado goles en sus tres últimos partidos en todas las competencias, y en cuatro de sus siete últimos.



Leicester jugó los 20 últimos minutos con un hombre menos por la expulsión del lateral izquierdo Ben Chilwell por una falta sobre Victor Moses.



Chelsea se mantuvo en el tercer puesto, detrás de Manchester United por diferencia de goles, y a 15 puntos del líder invicto Manchestger City.



El City juega el domingo contra Liverpool, mientras que United enfrenta a Stoke el lunes.