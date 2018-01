Jerry Mina pisa el Camp Nou descalzo en su presentación con el Barcelona

BARCELONA(AP )

Yerry Mina fue presentado el sábado en el estadio Camp Nou del Barcelona, y el zaguero colombiano debutó ante la afición a su manera muy particular: descalzo.Cumpliendo con una superstición que lo acompaña en cada club con el que ha jugado, el futbolista de 23 años se quitó los botines y calcetines antes de pisar el césped del Camp Nou en su presentación oficial. Mina fue transferido esta semana de Palmeiras de Brasil por 11,8 millones de euros, y se convertirá en el primer colombiano en vestir la camiseta azulgrana en un partido oficial.Mina explicó que el motivo de su ritual es un proverbio de la Biblia, que citó durante el evento."Con la planta de tus pies tocará el terreno que quieres conquistar, y yo quiero triunfar aquí", dijo el central de 1,95 metro de estatura, conocido por sus pegajosos bailes cuando festeja sus goles.Mina después realizó los tradicionales juegos con el balón y saludó a un grupo de niños de la escuela del Barsa.Antes de la presentación, el defensor de la selección de Colombia saludó a algunos de sus nuevos compañeros, entre ellos el astro argentino Lionel Messi.“Messi es el mejor del mundo. Me llamó la atención su humildad. Fue muy especial y se me erizó la piel", expresó el zaguero que comenzó su carrera con Deportivo Pasto de Colombia.Mina es el segundo refuerzo fichado por el Barcelona en el mercado de transferencias de invierno, tras la llegada del mediocampista brasileño Philippe Coutinho procedente del Liverpool.El colombiano podría ver acción pronto al lado de Gerard Piqué en la médula de la defensa del Barsa, ante la baja del central Samuel Umtiti y la posible salida del argentino Javier Mascherano. El Barsa encabeza la tabla de posiciones de la liga española, con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 16 sobre el Real Madrid.